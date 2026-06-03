Bakan Fatih Kacır, Gaziantep'te açılış ve protokol imza törenine katıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Güçlenen sanayi altyapısıyla, nitelikli üretim kapasitesiyle ve teknoloji odaklı atılımlarıyla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara yükselen bir Türkiye var." dedi.



Bakan Kacır, Gaziantep'te OSB Koleji'nde düzenlenen İpekyolu Kalkınma Ajansı Projeleri açılışı ve protokol imza törenine katıldı.



Burada konuşan Kacır, ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata pek çok alanda çığır açan başarılara imza attıklarını söyledi.



Artık bulunduğu coğrafyanın tüm sınamalarına rağmen güven veren, istikrar üreten ve kalkınma yolculuğunu kararlılıkla sürdüren bir Türkiye'nin olduğunu ifade eden Kacır, "Güçlenen sanayi altyapısıyla, nitelikli üretim kapasitesiyle ve teknoloji odaklı atılımlarıyla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara yükselen bir Türkiye var. Savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye kadar uzanan geniş bir alanda artık kendi teknolojisini tasarlayan, geliştiren ve dünyayla rekabet eden bir Türkiye'den söz ediyoruz." dedi.



Türkiye'nin tarihinde "altın dönem" olarak nitelendirilebilecek 23 yıllık zaman diliminde 81 ilin tamamında üretim, istihdam, yatırım ve yerel potansiyeli harekete geçiren eserler kazandırdıklarını dile getiren Kacır, "Sanayisiyle, ticaretiyle, ihracat kapasitesiyle ve girişimci ruhlu insanıyla Gaziantep de bu büyük kalkınma hamlesinin öncü şehirleri arasında yerini alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Gaziantep'in kalkınmasına hız kazandırdık. Nitekim son 23 yılda planlı sanayileşmenin önünü açmak, yatırımcılarımızı daha nitelikli üretim alanlarıyla buluşturmak ve Gaziantep'in sanayi altyapısını büyütmek için şehrimize 5 yeni organize sanayi bölgesi kazandırdık." diye konuştu.



Organize sanayi bölgelerinin toplam büyüklüğünün 2 bin 570 hektardan 9 bin 326 hektara çıkardıklarını aktaran Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:



"Geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiğimiz Fırat-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi ile Gaziantep sanayisinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılamak üzere tarihi bir adım attık. Fırat Nehri'nden organize sanayi bölgemize ulaştırdığımız su sayesinde, su temininde yer altı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdık. Gaziantep Model Fabrikamızı hizmete alarak sanayicilerimizin yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik odaklı kapasitesini artıracak önemli bir altyapıyı şehrimize kazandırdık. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi ve ilimizde sanayi altyapısının güçlenmesi amacıyla İslahiye'de yeni bir sanayi sitesi inşa ettik."



Kacır, Gaziantep sanayisinin yenilikçi kapasitesini artırmak ve üretimde katma değeri yükseltmek amacıyla şehre 11 AR-GE merkezi, tasarım merkezi ve 2 teknopark kazandırdıklarını belirtti.



- Gaziantep'e KOSGEB eliyle 9 milyar liralık destek



Gaziantep'in büyüme ve kalkınmasında önemli pay sahibi KOBİ'lere KOSGEB eliyle 9 milyar liralık destek sağladıklarını aktaran Kacır, "Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 742 milyar lira yatırımın ve 116 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle de alın ve akıl teriyle 'Bu ülkenin kalkınmasında ben de varım' diyen müteşebbislerimizi desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.



Yeni teşvik sistemlerinden biri olan "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" ile atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyaçlarına cevap veren ve şehirlerin yetkinliğini teknolojiyle geliştiren bir kalkınma seferberliğini yürüttüklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:



"Programın ilk çağrısında biber atıklarından katma değerli ürünler üretimi, orta ve yüksek teknolojili tekstil makineleri üretimi, rejenere iplik üretimi ile sitrik asit üretimi yatırımları için toplam 4,5 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Destek başlıklarını güncellediğimiz program kapsamında bu yıl, çevre dostu ambalaj ürünleri üretimi, gıda, kimya ve benzeri sektörlere yönelik yüksek nitelikli girdi üretimi, orta ve yüksek teknoloji makine ve mekanik sistemler üretimi ve yüksek katma değerli teknik tekstil ürünleri ve fonksiyonel kumaş üretimi başlıklarında 7,7 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda yerel kalkınma hedeflerimizi güçlü bir zemin üzerinde, kararlılıkla inşa ederken şehrimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli ve nitelikli insan kaynağını yansıtan projeleri hayata geçirmek önceliğimizdir."



- 633 projeye 1,9 milyar liralık destek



İpekyolu Kalkınma Ajansı ile 633 kalkınma projesine 1,9 milyar lira destek sağladıklarını aktaran Kacır, "Bugün aynı zamanda GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilecek 6 projenin imzalarını atıyoruz. Şehrimizin tarımsal üretim altyapısını ileriye taşıyacak, kadın istihdamını katkı sunacak, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyecek bu projeler Gaziantep'in sosyoekonomik kalkınmasını hızlandıracak. Yerel ekonomiyi canlandıracak. Yeni istihdam alanları oluşturacak." dedi.



Mesleki eğitimi dört duvarla sınırlı bir anlayışın ötesine taşıdıklarını dile getiren Kacır, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi'yle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir adımı hayata geçiriyoruz. Toplam 17 bin metrekare kapalı alana sahip atölye binasında yer alan toplamda 43 atölye ve laboratuvarla gençlerimize uygulamalı eğitim imkanı sunacağız. Önümüzdeki dönemde, Gaziantep'in kalkınma yolculuğuna hız katacak eser ve hizmetleri devreye almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral da birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Kacır ve beraberindekiler, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın projelerinin imza protokolünü gerçekleştirdi.



İmza töreninde Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hazır bulundu.



Bakan Kacır, daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan stantlar ile açılışını gerçekleştirdiği atölyeleri gezdi.

