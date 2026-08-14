Bebek hayali kuran 2 bin 700 kişi Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu

FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaklaşık iki yıl önce hizmete giren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, bebek hayali kuran 2 bin 700 kişiye umut oldu.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, AA muhabirine, merkezin 6 Mayıs 2024'te hizmete girdiğini söyledi.

Merkezde tüp bebek tedavisinin yanı sıra aşılama işlemlerinin de yapıldığını belirten Türkçüoğlu, şöyle konuştu:

"Tüp bebek tedavisinde çiftlerimizden kadının yumurtasını, erkekten de spermini alarak döllenme işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada genellikle mikroenjeksiyon yöntemini kullanıyoruz. Elde ettiğimiz embriyoları taze olarak transfer edebildiğimiz gibi dondurabiliyoruz. Daha sonra dondurulmuş embriyoların transferini gerçekleştiriyoruz. Erkekte sperm bulunmayan durumlarda ise cerrahi operasyonla sperm elde edebiliyoruz."

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Merkezde 1 profesör, 3 tüp bebek uzmanı, 4 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 5 embriyolog, 2 biyolog, 6 hemşire ve 5 yardımcı sağlık personelinin görev yaptığını ifade eden Türkçüoğlu, bilimsel gelişmeler doğrultusunda modern tedavi yöntemlerini uyguladıklarını belirtti.

Türkçüoğlu, tüp bebek tedavisinin yaklaşık iki hafta sürdüğünü, bu süreçte kadına günlük iğneler uygulanarak yumurtaların geliştirildiğini söyledi.

- Çiftlere tedaviyi geciktirmeme çağrısı

Bebek sahibi olmak isteyen çiftleri tedavilerini geciktirmemeleri konusunda uyaran Türkçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yıl boyunca doğal yollarla gebe kalamayan hastaları da artık değerlendirmeye başlamamız gerekiyor. Çünkü bir çift, düzenli bir cinsel ilişki ile yüzde 85 oranında bir yıl içerisinde gebe kalabilir. Dolayısıyla yüzde 15'lik gebe kalamayan grupta neden gebe kalamadıklarını araştırmamız gerekiyor. Bunun altından tabiki birçok sebep çıkabilir. Kadın ve erkeğe ait nedenler var. Kadında tüpler kapalı ve yumurtlama problemleri olabilir. Tiroit hastalıkları bazen yumurtlama sorunlarına neden olabilir. Erkeğe ait nedenler var. Basit bir testle sperm sayısı ve hareketliliğine bakarak kendi kendine gebe kalabilme şansı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Hastanın durumuna göre direkt tüp bebek tedavisine başladığımız hastalar da var, aşılamayla başladığımız hastalar da var. Tedaviyi biz kendimiz belirliyoruz. Uygun olan çiftlere tedaviye başlıyoruz."

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Gaziantep Şehir Hastanesine çevre illerden de çok sayıda hastanın geldiğini ifade eden Türkçüoğlu, "Gün geçtikçe hasta sayımız artıyor. Merkezimizde birçok hastaya umut olmaya devam ediyoruz. Açıldığından bu yana 2 bin 700 hasta başvurusu oldu." dedi.

Türkçüoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği kriterleri karşılayan hastaların katkı payı ödeyerek tedaviden yararlanabildiğini, kriterleri karşılamayan hastaların ise ücretli olarak tedavi olabildiğini sözlerine ekledi.