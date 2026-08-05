Bülbülzade Vakfı yılda 650 öğrenciyi uluslararası programlarla buluşturuyor

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, vakfın gençlik, çevre ve uluslararası eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.



Aldemir, vakıf binasında düzenlenen programda, özellikle gençlere yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürüttüklerini söyledi.



Ulusal Ajans işbirliğiyle her yıl yüzlerce gencin uluslararası hareketlilik programlarına katıldığını belirten Aldemir, şunları kaydetti:





"Ulusal Ajans, vakfımız ve birkaç kurumumuz aracılığıyla yılda ortalama 650 gencin yurt dışından Türkiye'ye, Türkiye'den de Balkanlar ve Avrupa'ya hareketliliğini sağlıyoruz. Şu anda tesisimizde yaklaşık 10 ülkeden genç bulunuyor. Başvuru açıyoruz. Genellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki birçok genç başvuruyor. Kabul edilen gençler, 2 ila 6 ay boyunca deprem bölgesindeki atölyelerimizde ve yardım mağazalarımızda görev alıyor."



Çevre konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aldemir, temiz doğa ve temiz yaşam hedefi doğrultusunda 35 bin ağaçtan oluşan "Kurtuluş Ormanı"nı oluşturduklarını dile getirdi.



Suriye'deki faaliyetlerine de değinen Aldemir, Halep'te vakfa ait 5 kültür merkezi ile bir gençlik merkezinin hizmet verdiğini belirterek, restore ettirdikleri tarihi binada yaklaşık bin kişinin eğitim aldığını kaydetti.

