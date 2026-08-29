Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 29.08.2026 - 22:24 Güncelleme:
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen, Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk.39 Serdar Dursun), Maxim
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Emrecan Bulut, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe
Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor)
GAZİANTEP
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