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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 22:24 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

        Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen, Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk.39 Serdar Dursun), Maxim

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Emrecan Bulut, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe

        Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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