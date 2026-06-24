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        GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:39 Güncelleme:
        GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende Film Tasarımı ve Yönetimi, Tekstil ve Moda Tasarımı, Resim ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Tasarımı Programı öğrencileri diplomalarını aldı.

        Törende konuşan GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı, mezun öğrencileri tebrik ederek önemli bir eğitim sürecini tamamladıklarını belirtti.


        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Özer de mezuniyetin öğrenciler için yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek mezunlara gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise mezun öğrencileri tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar temennisinde bulundu.

        Fakülte birincisi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Nisa Zemzem Marik, mezunlar adına yaptığı konuşmanın ardından mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

        Programda bölüm başkanları da öğrencilere hitap etti.


        Tören, öğrencilerin kep atması ve toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.












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