Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep Basketbol'un yeni başkanı İrfan Karakuzulu oldu

        Gaziantep Basketbol'un yeni başkanı İrfan Karakuzulu oldu

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da başkanlık görevine İrfan Karakuzulu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Gaziantep Basketbol'un yeni başkanı İrfan Karakuzulu oldu

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da başkanlık görevine İrfan Karakuzulu getirildi.

        Şehitkamil ilçesindeki Dülük Tabiat Parkı içinde bulunan Göl Restoran'da düzenlenen devir teslim töreninde, Gaziantep Basketbol'un yönetimi Şehitkamil Belediyesine devredildi.

        Yönetimin devredilmesiyle birlikte kulüp başkanlığı görevine İrfan Karakuzulu getirildi.

        Devir teslim törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun hiçbir zaman kaybedeni olmadığını belirterek, "Bu iş tesis işi, bu iş inanmış bir yönetim, fırsat, kabiliyet, disiplin istiyor. Spor kalitedir, mücadeledir, kardeşliktir, paylaşmadır, hayattır ve hayat spordur. İnanıyorsak ve ben buna çok inanıyorum." dedi.

        Gaziantep'in iddialı bir şehir olduğuna değinen Şahin, "Bu şehir cesaretlilerin şehri. Vizyonlu bir şehir, Allah'ın izniyle birlikte güçlüyüz, Gaziantep Basketbol olarak ay yıldızlı bayrağımızı dünyada dalgalandıracağız. Korkma diyen İstiklal Marşımızı dünyada okutacağız ve birlikte başaracağız." diye konuştu.

        Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özer Özcan ise büyük bir sorumluluk ve gururla 10 yıldır bu bayrağı taşıdıklarını, bugün takımı Şehitkamil Belediyesine emanet ettiklerini ifade etti.

        Görev süresi boyunca takımın geleceğini de düşünerek altyapıya yatırım yaptıklarını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

        "Gençler liginde son 4 sezon boyunca 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 final, 2 yarı final oynadık. Aynı şekilde burada yetiştirdiğimiz genç sporcularımızı basketbol profesyonel ligine gönderme gururunu yaşadık. A takımımızı Gaziantep'e yakışır, hedefi olan, mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmayan bir takım olarak oluşturduk. Geçen sene kaçırdığımız Süper Lig şansını bu sene oluşturduğumuz takım ve kurumsal kimliğimizle beraber Şehitkamil Belediyesine teslim ediyoruz."

        Takımı devralan İrfan Karakuzulu ise kendisine verilen sorumluluğun büyük olduğunu ve gereğini yapmak için mücadele edeceğini belirterek, Gaziantep için "O sene bu sene" diyerek takımı şampiyon yapacağını söyledi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise kendisinin Onursal Başkan olduğunu belirterek, "Biz gerçekten elimizden ne geliyorsa vermeye hazırız. Bir iddia ortaya koyuyoruz, ligin en muhteşem, en müthiş takımı Gaziantep Basketbol ve bu iddiamızın arkasında olacağız, sezon sonunda inşallah hep birlikte Süper Lig'de yerimizi alacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından çiçek takdimi, devir teslim ve imza töreni gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Birol Güven'in acı günü
        Birol Güven'in acı günü
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde

        Benzer Haberler

        Depremde hasar alan tarihi Ömeriye Cami yeniden ibadete açıldı Vakıf Kültür...
        Depremde hasar alan tarihi Ömeriye Cami yeniden ibadete açıldı Vakıf Kültür...
        Çocukken başladığı işinde yurt dışına açıldı Hobi olarak başladığı dikiş se...
        Çocukken başladığı işinde yurt dışına açıldı Hobi olarak başladığı dikiş se...
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        'Salak Milyoner' filmi gerçek oldu: Define bulmak için evin altında metrele...
        'Salak Milyoner' filmi gerçek oldu: Define bulmak için evin altında metrele...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Gaziantep'te partililerle buluştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Gaziantep'te partililerle buluştu:
        Gaziantep FK, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
        Gaziantep FK, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı