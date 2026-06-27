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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin bir aylık maaşını Venezuela'ya bağışladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık maaşını Venezuela Büyükelçiliğinin başlattığı yardım kampanyasına bağışladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin bir aylık maaşını Venezuela'ya bağışladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık maaşını Venezuela Büyükelçiliğinin başlattığı yardım kampanyasına bağışladığını açıkladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremlerde hayatını kaybedenler ve enkaz altında bulunan kişilerle ilgili haberleri büyük üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

        Şahin, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Kıymetli hemşehrilerim, Venezuela'da yaşanan büyük depremde binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın ise hala enkaz altında olduğu haberlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Kardeş belediyemiz La Guaira'dan da acı haberler aldık. Daha önce protokol imzalarken bir araya geldiğimiz, şehrimizde misafir ettiğimiz dostlarımızdan hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Biz Gaziantep olarak depremin ne demek olduğunu, bir gecede hayatın nasıl değiştiğini, kaybetmenin ve yeniden ayağa kalkmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Venezuela halkının acısını kendi acımız olarak görüyoruz."

        Gaziantepli vatandaşlara yardım çağrısında bulunan Şahin, şunları kaydetti:

        "Ben, Fatma Şahin olarak bir aylık maaşımı Venezuela Büyükelçiliği’nin başlattığı yardım kampanyasına bağışlıyorum. Tüm Gaziantepli hemşehrilerimizi bu yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da başta çocuk bezi ve çocuk maması olmak üzere, ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım tırını bu hafta bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz. Dayanışma en zor günlerde anlam kazanır. Haydi Gaziantep, gelin kardeş Venezuela halkının yaralarını birlikte saralım."



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