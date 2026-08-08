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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam ederken yenileme koşularıyla son buldu.

        Antrenman öncesinde, dün doğum günü olan Juninho Bacuna'nın yeni yaşı takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.

        Yeni transfer Serdar Dursun, takımla birlikte ilk antrenmanına katılarak çalışmalarına başladı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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