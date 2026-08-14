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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezonun ilk haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 21:50 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezonun ilk haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

        Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile son buldu.

        Bu arada kırmızı siyahlı ekibin yeni transferi Halil Dervişoğlu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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