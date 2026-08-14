Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Bu arada kırmızı siyahlı ekibin yeni transferi Halil Dervişoğlu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

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