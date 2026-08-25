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        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

        Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmana dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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