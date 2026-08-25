Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmana dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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