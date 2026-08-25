Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmana dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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