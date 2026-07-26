Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Belgrad'da devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre günün ikinci antrenmanı teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Koçak ve İlhan Kılınç kampı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Güneydoğu temsilcisi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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