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        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Belgrad'da sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Belgrad'da sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Güneydoğu temsilcisi, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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