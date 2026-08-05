Gaziantep FK, Sarıyer Kola ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tozluk sponsorluğu için Sarıyer Kola ile sözleşme imzaladı.



Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Sarıyer Kola Genel Müdürü Osman Oğuz, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, firma yetkilileri ve kulüp yöneticileri katıldı.



Başkan Memik Yılmaz, yerli ve milli bir markanın reklamını yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Yılmaz, yeni sezon için iyi bir takım kurduklarını düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Böyle değerli bir markanın bizimle birlikte olması bize güç verecek. İnşallah güzel futbol seyrettireceğiz. Şu an 14 yabancı futbolcumuz var. Eğer gitmek isteyen olursa onları gönderdiğimizde yerine bir oyuncu alabiliriz. Kontenjanı tamamlamış durumdayız. Yerli oyuncu, ikinci bir kaleci bakıyoruz. İleride forvet hattını güçlendirmek için bir iki yerli oyuncuyla görüşme halindeyiz."





Osman Oğuz ise Gaziantep FK logolu ürünlerin satışından kulübün kazanç sağlayacağını anlatarak, "Gaziantep'te çok güçlü iş insanları var, birlikte çalıştıklarımız var, çoğunu tanıyoruz. İnşallah Gaziantep FK de bu yıl güçlü bir takım oluşturur. Bu yıl ligde başarılar diliyorum. Sarıyer Kola olarak elimizden geldiğince destek olacağız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı, toplu fotoğraf çekimiyle imza töreni sona erdi.

