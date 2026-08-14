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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

        Sezon öncesi 8 yeni transferle kadrosunu güçlendiren Gaziantep FK'de Fuat Bavuk, Serdar Dursun, Kacper Tobiasz, Ulrich Meleke, Trivante Stewart, Florin Stefan, Kerim Çalhanoğlu ve Sabahattin Destici, bu hafta teknik direktör Mirel Radoi'den ilk kez forma şansı bekleyecek.

        - Alanyaspor'un üstünlüğü var

        İki takım ligde daha önce 14 kez karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 3'ünde Gaziantep FK, 8'inde Antalya ekibi üstünlük kurdu. İki takım arasındaki 3 mücadelede ise kazanan taraf olmadı.

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        Gaziantep ekibi, söz konusu maçlarda kalesinde gördüğü 23 gole, 12 golle cevap verebildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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