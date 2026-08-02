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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında IMT Belgrad ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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