Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.



Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.



Kırmızı-siyahlı ekip, yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında IMT Belgrad ile karşılaşacak.



