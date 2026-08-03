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        Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu bilet fiyatları belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonunda iç sahada oynayacağı karşılaşmalarında uygulanacak bilet fiyatları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu bilet fiyatları belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonunda iç sahada oynayacağı karşılaşmalarında uygulanacak bilet fiyatları açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar kombine bilet satın aldıklarında sezon boyunca önemli fiyat avantajından yararlanabilecek.

        Maraton üst tribün kombine biletlerinin 10 bin liradan satışının devam ettiği belirtilen açıklamada, aynı kategorideki karşılaşmaları tek maçlık biletlerle takip etmek isteyen taraftarların sezon boyunca yaklaşık 27 bin lira ödeme yapmasının beklendiği kaydedildi.

        Kombine bilet alan taraftarlara, satış değeri 3 bin 500 lira olan yeni sezon formasının da ücretsiz verileceği bildirildi.

        Sadakat indiriminden yararlanmayan taraftarlar için devam eden kampanya kapsamında VIP ve Maraton tribünlerinden kombine satın alanlara yeni sezon resmi maç forması ve futbol topu hediye edilecek. Kombine sahiplerinin ad ve soyadları da satın aldıkları koltuklara özel olarak yazılacak.

        Açıklamada, sezon boyunca fiyat avantajından ve kampanyanın sunduğu ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen taraftarlar kombine almaya davet edildi.

        Kombine biletlerin, Biletinial’ın internet kanalları, Gaziantep Millet Bahçesi’ndeki Biletinial Satış Ofisi ve mobil satış araçlarından temin edilebileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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