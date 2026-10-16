Gaziantep'te 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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