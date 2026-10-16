Gaziantep'te 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince adresi tespit edilen B.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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