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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Gaziantep'te 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince adresi tespit edilen B.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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