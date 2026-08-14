Gaziantep'te 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 7-13 Eylül'de yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de düzenlenecek festival, bu yıl Türkiye Dragon Bot Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında 7-8 Eylül'de Türkiye Kürek Kupası, 7-8 ve 10-11 Eylül'de trekking turları, 9 Eylül'de bisiklet turu, 11-13 Eylül'de kamplı etkinlik, 12-13 Eylül'de ise Türkiye Dragon Bot Şampiyonası ile DJ performansları gerçekleştirilecek.

Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos'a kadar festivalin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verilecek.

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Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kano Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek Türkiye Dragon Bot Şampiyonası'na başvurular da 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Başvuru sayısına göre oluşturulacak yarış programında sporcular, seri, sıralama, yarı final ve final yarışlarında 200 metrelik 6 kulvarlı parkurda mücadele edecek.