Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 7-13 Eylül'de yapılacak

        Gaziantep'te 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 7-13 Eylül'de yapılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Gaziantep'te 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 7-13 Eylül'de yapılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de düzenlenecek festival, bu yıl Türkiye Dragon Bot Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

        Festival kapsamında 7-8 Eylül'de Türkiye Kürek Kupası, 7-8 ve 10-11 Eylül'de trekking turları, 9 Eylül'de bisiklet turu, 11-13 Eylül'de kamplı etkinlik, 12-13 Eylül'de ise Türkiye Dragon Bot Şampiyonası ile DJ performansları gerçekleştirilecek.

        Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos'a kadar festivalin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verilecek.

        REKLAM

        Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kano Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek Türkiye Dragon Bot Şampiyonası'na başvurular da 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

        Başvuru sayısına göre oluşturulacak yarış programında sporcular, seri, sıralama, yarı final ve final yarışlarında 200 metrelik 6 kulvarlı parkurda mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Parçalanmış cansız beden soruşturmasında 17 gözaltı!
        Parçalanmış cansız beden soruşturmasında 17 gözaltı!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İhracatçının rotasında zorunlu makas değişimi Hürmüz Boğazı'ndaki kriz halı...
        İhracatçının rotasında zorunlu makas değişimi Hürmüz Boğazı'ndaki kriz halı...
        Karkamış'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
        Karkamış'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
        Gaziantepli grafiti sanatçısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25'inci yıl hediy...
        Gaziantepli grafiti sanatçısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25'inci yıl hediy...
        Çeyrek asırlık davada değişmeyen yol arkadaşlığı
        Çeyrek asırlık davada değişmeyen yol arkadaşlığı
        Bebek hayali kuran 2 bin 700 kişi Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu
        Bebek hayali kuran 2 bin 700 kişi Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu
        Yerli yazılım ve yapay zeka destekli su altı aracıyla TEKNOFEST'te derece h...
        Yerli yazılım ve yapay zeka destekli su altı aracıyla TEKNOFEST'te derece h...