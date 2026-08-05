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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 57 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan 17 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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