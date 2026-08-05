Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Tekstilkent Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda Suriye uyruklu iki aile arasında çocuk meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.



Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ali E. (25), Ali Elcedlan (22), Muhammed M. (28), İbrahim M. (25), Ahmed A. (23) ve Usame Y. (23) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Ali E. kurtarılamadı, diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.







