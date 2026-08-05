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        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Tekstilkent Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda Suriye uyruklu iki aile arasında çocuk meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ali E. (25), Ali Elcedlan (22), Muhammed M. (28), İbrahim M. (25), Ahmed A. (23) ve Usame Y. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Ali E. kurtarılamadı, diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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