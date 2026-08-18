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        Gaziantep'te gençler meteor yağmurunu gözlemledi

        Gaziantep'te Dünya Gençlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Astrokeşif Kampı'nda öğrenciler, meteor yağmurunu gözlemleyerek astronomi alanında bilgi ve deneyim kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Gaziantep'te gençler meteor yağmurunu gözlemledi

        Gaziantep'te Dünya Gençlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Astrokeşif Kampı'nda öğrenciler, meteor yağmurunu gözlemleyerek astronomi alanında bilgi ve deneyim kazandı.

        Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Genç AR-GE faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlik, Şahinbey ilçesindeki Yamaçtepe Bilim Kampı'nda gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, gece gökyüzünü gözlemleyerek meteor yağmurunu izledi.

        Bilim ve doğayla iç içe gerçekleştirilen kamp ile gençlerin astronomiye ilgilerinin artırılması ve bilimsel meraklarının desteklenmesi amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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