Gaziantep'te otomobilin yol kenarındakilere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin yol kenarında oturanlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.



Sarıt Mahallesi'nde Muhacirosman Mahallesi istikametinde seyreden A.Y. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki evin önünde oturanlara çarptı.



Kazada, A.I. (12), A.I. (6), N.A.I. (5), A.I. (3) ve sürücü A.Y. yaralandı.



Ayşe I. (68) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



A.I. (12) ile A.I'nın (6) durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

