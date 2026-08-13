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        Gaziantep'te şarampole devrilen yakıt tankerindeki 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boş yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve beraberindeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Gaziantep'te şarampole devrilen yakıt tankerindeki 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boş yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve beraberindeki 1 kişi yaralandı.

        Y.E. idaresindeki 32 E 4057 plakalı boş yakıt tankeri, Kilis-Hatay kara yolunun İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tankere, Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait arazözle tedbir amaçlı suyla müdahale edildi.

        Kazada sürücü Y.E. ile tankerde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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