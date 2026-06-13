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        Gaziantep'te serinlemek için suya giren iki kardeş boğuldu

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, inşaat için açılan çukurda biriken suya giren iki kardeş yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Gaziantep'te serinlemek için suya giren iki kardeş boğuldu

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, inşaat için açılan çukurda biriken suya giren iki kardeş yaşamını yitirdi.

        Örenli Mahallesi kırsalında serinlemek amacıyla inşaat için açılan ve suyla dolan çukura giren Murat Telli (13) ile Muhammet Mahmut Telli (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden arkadaşları, kardeşleri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca mahalle sakinlerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Murat Telli Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne, ağabeyi Muhammet Mahmut Telli ise Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

        İki kardeş, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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