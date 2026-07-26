Gaziantep'te sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te vatandaşlar, sıcak havanın etkisiyle gölgelik alanlarda vakit geçiriyor​​​​​​​.



Sıcak hava nedeniyle işlek cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı görülen kentte bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı.



Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile çevresinde de sıcak hava nedeniyle sakinlik yaşandı.







