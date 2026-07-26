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        Gaziantep'te sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Gaziantep'te sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te vatandaşlar, sıcak havanın etkisiyle gölgelik alanlarda vakit geçiriyor​​​​​​​.

        Sıcak hava nedeniyle işlek cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı görülen kentte bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı.

        Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile çevresinde de sıcak hava nedeniyle sakinlik yaşandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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