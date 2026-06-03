Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Aydınlar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.G. (21) ile H.Y. (37) ve H.Y. (61) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler H.Y. ve H.Y, M.G'yi silahla yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı M.G, ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan ekipler, olay yerindeki 3 araca fişek isabet ettiği belirledi.

