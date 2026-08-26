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        Gaziantep'te Uluslararası Çocuk Müzik Kampı düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 17-26 Ağustos tarihlerinde 1. Uluslararası Çocuk Müzik Kampı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Gaziantep'te Uluslararası Çocuk Müzik Kampı düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 17-26 Ağustos tarihlerinde 1. Uluslararası Çocuk Müzik Kampı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı şehir ve ülkelerden 60 öğrencinin katılımıyla Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

        Kamp boyunca çocuklara bireysel piyano ve keman dersleri, solfej, müzik tarihi, enstrüman tanıtımları, koro, orkestra ve toplu müzik çalışmaları gibi alanlarda eğitim verildi.

        Öğrenciler, müzikal işitme ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanı Hüseyin Ateş, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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        Ateş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Müzik Akademisi kurulduğunu belirtti.

        Akademinin sınavına yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

        "1000 öğrencinin içerisinden çeşitli alanlarda 160 öğrencimiz seçildi. 160 öğrencimiz 2 yıl boyunca bu eğitime devam edecekler. Bu çocuklarımız objektif bir sınavla ve adil bir şekilde seçildiler. Bunun sonunda 1700 saatlik bir eğitim almış olarak en azından müzikle ilgili temellerle yoğrularak hayatlarına şekil vermelerini hedefliyoruz."

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