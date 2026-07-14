Gaziantep'te uyuşturucu imalatına yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu imalatına ilişkin operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon düzenlendi.



Özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyonda yapılan aramada 5 kilo 850 gram kurutulmuş kenevir, 700 kök Hint keneviri, 46 gram esrar, hassas teraziler ile uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipman ve çeşitli kimyasallar ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

