Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


        Soylu Mahallesi Nizip-Karkamış kara yolundaki kavşakta 21 Haziran'da meydana gelen kazada yaralanan Ahmet Deniz İnal (18), tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        İnal'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

        - Olay

        21 Haziran'da Soylu Mahallesi Nizip-Karkamış kara yolundaki kavşakta Fatih İnal (22) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, Ahmet Adıyaman (48) kontrolündeki 27 AVU 764 plakalı tırla çarpışmış ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Deniz İnal (18) da yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki Abdullah öldü
        Hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki Abdullah öldü
        Soğuk baklavanın rakibi soğuk kadayıf yoğun ilgi görüyor Gaziantep'ten yazı...
        Soğuk baklavanın rakibi soğuk kadayıf yoğun ilgi görüyor Gaziantep'ten yazı...
        Adrena Park'ta çalışmalar doludizgin Yılmaz, yerinde inceledi
        Adrena Park'ta çalışmalar doludizgin Yılmaz, yerinde inceledi
        Milletvekili Bozgeyik'ten Venezuela'ya yardım çağrısı
        Milletvekili Bozgeyik'ten Venezuela'ya yardım çağrısı
        Gaziantep'te soğuk kadayıf üretildi
        Gaziantep'te soğuk kadayıf üretildi
        Prof. Dr. Solakhan: "40 yaş sonrası prostat kontrolü ihmal edilmemeli"
        Prof. Dr. Solakhan: "40 yaş sonrası prostat kontrolü ihmal edilmemeli"