GKVli minik kalplerden liselere unutulmaz kutlama

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü minik anaokulu öğrencilerinden lise gençliğine kadar herkesin yüreğinde hissettiği muazzam ve farklı bir törenle kutladı. Duygu dolu anlara sahne olan program, izleyenleri adeta bir tarih yolculuğuna çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, eğitim meşalesini nesilden nesile taşıyan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında coşku, gurur ve minnetle kutlandı. GKV Özel Liseleri koordinesinde hazırlanan resmi tören, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Törene GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Av. Aysel Tokatlı, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Yunus Kıratlı, Esin İncuoğlu,GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, GKV Genel Sekreteri Feray Karaca ile çok sayıda davetli katıldı.

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"Bu bir doğumun, umudun hikayesi"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, bayrak kortejinin ardından salonu adeta büyüleyen "Cumhuriyet’in Hikayesi" adlı sahne gösterisiyle devam etti. Anaokulu öğrencileri ve masalcı dedenin anlatımıyla sahneye taşınan gösteride; karanlıktan aydınlığa kavuşan bir milletin mücadelesi masalsı bir dille aktarıldı. Miniklerin saf ve temiz yürekleriyle sahnelediği performans, izleyicilerden büyük alkış aldı. Vatanın işgal günlerinden İzmir’in dağlarında açan çiçeklere uzanan bu duygu dolu hikâye, salon dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Cumhuriyet ortak geleceğimizin adıdır"

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Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan GKV Özel Liseler Müdürü Murat Sadık Öngen, Cumhuriyetin bir milletin bağımsızlık iradesi ve kendi geleceğini tayin etme kararlılığı olduğuna vurgu yaparak, "Cumhuriyet bizim için yalnızca bir yönetim biçimi değildir; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, eşit yurttaşlığımızın ve ortak geleceğimizin adıdır. Atatürk, yalnızca bağımsız bir devlet kurmayı değil; aklın, bilimin, eğitimin, kültürün ve sanatın rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşan güçlü bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir" dedi.

Öngen ayrıca, GKV'yi bugünlere taşıyan kurucu merhum Cemil Alevli, merhume Nükhet Ersoy ve merhum Celal Ersoy’u minnetle anarak, öğrencilere şu sözlerle seslendi: "Sevgili gençler; sizler Cumhuriyetimizin yarınları, geleceğin bilim insanları, sanatçıları ve yöneticilerisiniz. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefinden ayrılmadan ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak olanlar sizlersiniz."

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Sanat, Vals ve Oratoryo ile taçlanan kutlama

Konuşmanın ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri tarafından hazırlanan Cumhuriyet Oratoryosu, Cumhuriyet Valsi ve müzik korosu sahne aldı. Fen lisesi ve Anadolu lisesi öğrencilerinin başarıyla sunduğu oratoryo ve vals gösterileri, coşkuyu doruğa çıkardı.

Öğrencilerin seslendirdiği coşkulu marşlar ve şiirler eşliğinde, "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşatılacağı bir kez daha güçlü bir şekilde haykırıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, "Fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirme misyonuyla bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı daha gururla geride bırakırken, tören sonunda coşku ve memnuniyetle sona erdi.