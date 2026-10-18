GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 18.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep 2. OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, 66 itfaiye personeli ve 112 Acil Sağlık sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
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