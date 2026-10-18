Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Gaziantep 2. OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, 66 itfaiye personeli ve 112 Acil Sağlık sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Şahinbey Belediyesi'nin kitap fuarına yoğun ilgi
        Şahinbey Belediyesi'nin kitap fuarına yoğun ilgi
        Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın (2)
        Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın (2)
        Gaziantep Büyükşehir'den muhtarlara destek sürüyor Fatma Şahin, Muhtarlar G...
        Gaziantep Büyükşehir'den muhtarlara destek sürüyor Fatma Şahin, Muhtarlar G...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına al...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına al...
        Yılmaz'dan Şehit Mustafa Aslan'ın ailesine ziyaret Yılmaz: "Şehidimizin ema...
        Yılmaz'dan Şehit Mustafa Aslan'ın ailesine ziyaret Yılmaz: "Şehidimizin ema...