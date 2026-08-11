GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 12 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 12 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.
3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi alan Vali Kemal Çeber, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yangın, yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
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