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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 12 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 11:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 12 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.

        3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi alan Vali Kemal Çeber, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Yangın, yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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