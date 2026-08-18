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        GÜNCELLEME 4 - Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı

        Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 19:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 4 - Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı

        Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, milletvekili Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

        Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.

        Merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Mahallesi’nde saldırıya uğrayan milletvekili Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.

        Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu ve arandığı bildirildi.

        Bu arada, saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, Meriç ile şüpheli S.A.K. arasında yaşanan arbede görüldü.

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        Öte yandan, milletvekili Meriç'in öğle saatlerinde izin verdiği yakın korumasının olay anında yanında bulunmadığı öğrenildi.

        - Vali Çeber'den ziyaret

        Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Çeber, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin'den ameliyata ilişkin bilgi aldı.

        Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Çeber, Meriç'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Milletvekilinin ameliyatının az önce tamamlandığını dile getiren Çeber, "Sayın vekilimizin durumu iyi, çok şükür. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Yaklaşık 1,5 saat önce sayın vekilimiz, şehrimizin sokaklarında vatandaşlarla beraberken yanına yaklaşan bir şahısla sohbet etti. Ardından sohbetin tartışmaya dönmesi ve şahsın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var." dedi.

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        Saldırganla ilgili bilgiler aktaran Çeber, şunları kaydetti:

        "Şahıs bilinen bir şahıs, bir siyasi partimizin eski Oğuzeli İlçe Başkanı. İnşallah yakın zamanda onu alacaklar. Şahsın kaçtığı bölgeyi biliyoruz ve kısa sürede alacağımıza inanıyorum. Milletvekilimiz ameliyata alınırken korktuğumuz bazı senaryolar vardı, hamdolsun hiçbiri olmadı ve toparlandı. O süreç içerisinde Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi Bey ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu süreci yakından takip etti. Gaziantep olarak çok üzüldük. Telefonlarımız susmuyor. Allah korudu. Sayın vekilimiz hepimizin çok sevdiği, güler yüzlü, sürekli insanlarla, halkla iç içe olan bir vekildir. İnşallah sağlıkla tekrar sevdiklerine dönecektir."

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        Yaşanan gelişmelerin nedenine ilişkin sürecin de araştırıldığına işaret eden Çeber, "Olayın nedenini bilemiyoruz. Şahıs eski ilçe başkanı. Artık hangi konuda tartışıyorlar, önce sohbet, ardından tartışmaya dönüyor. Şahıs alındığında ona soracağız. Sayın vekilimiz kendine geldiğinde anlatacaktır. Konu ne olursa olsun, bunun sonucu bıçaklanma, yaralanma olmamalı. Hepimizi üzdü. (Şüpheli) 27 suç kaydı olan bir şahıs. Ekiplerimiz kısa sürede onu alacaklar. Elhamdülillah, vekilimizin hayati riski yok." diye konuştu.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Ulaşan ise "Şu an durumu stabil. Ameliyatın önemli bir kısmı yapıldı. Bir bağırsak yaralanması var, orası tamir edildi. Şu an son kontrolleri yapılıyor. Tansiyonu şu an stabil. En son aldığımız bilgi, artık kapatma işlemine geçildiği yönünde. Şu an durumu stabil diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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        Milletvekili Meriç'i ziyaret ettikten sonra açıklamada bulunan Yeni Parti İl Başkanı Erhan Deniz Güngen de Meriç'in bu geceyi yoğun bakımda geçireceğini, hayati tehlikesinin geride kaldığını belirterek, yarın özel odada tedaviye devam edileceğini bildirdi.

        Sancılı bir dönemden geçtiklerini anlatan Güngen, "Makam mevki peşinde koşanların hesapları maalesef bitmiyor ama biz örgütümüzle dimdik ayaktayız." ifadesini kullandı.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, milletvekili Meriç'in yaralanmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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        Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan ilk incelemelerde, eylemin şüpheli S.A.K tarafından gerçekleştirildiği, şüphelinin eylemin ardından kaçtığı tespit edilmiştir. Olayla bağlantılı olduğu ve şüpheli S.A.K'ye yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler A.Ç. ve E.D. gözaltına alınmış olup, kaçan şüpheli S.A.K'nin yakalanmasına yönelik arama ve yakalama çalışmaları kolluk kuvvetlerince titizlikle sürdürülmektedir. Şüphelinin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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