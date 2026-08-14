GÜNCELLEME - Gaziantep'te cinsel saldırı iddiasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

Cengiz Topel Mahallesi'nde, evinden bakkala gitmek için çıkan S.P'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, genç kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu.

S.P, ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını ifade etti.

Polis ekipleri, önce olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R'yi (17) gözaltına aldı.

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Daha sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı değerlendirilen şüpheli A.E. de gözaltına alındı.

Kıyafetleri muhafaza altına alınan mağdurun, sürüntü örnekleri alınarak yapılan iç beden muayenesinde cinsel saldırı iddiasına ilişkin bulgular tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan söz konusu 5 şüpheli, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.