GÜNCELLEME - Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 18.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep 2. OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 35 araç ve 66 itfaiye personeli ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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