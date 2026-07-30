Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GÜNCELLEME - Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:57 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kırsal Sülüklü ve Köksalan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 22 arazöz, 6 iş makinesi ve 1 su tankeri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.


        Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Köksalan Mahallesi muhtarı Ayvaz Çelik, AA muhabirine, yangının gece saatlerinde çıktığını belirterek, "Maalesef asırlık ormanımız zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Dün helikopterle su atıldı, şu anda ormanlık alanın büyük bölümü yandı." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir geçmişi geleceğe taşıyor
        Gaziantep Büyükşehir geçmişi geleceğe taşıyor
        Gaziantep'te orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Gaziantep'te orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Gaziantep'te orman yangını
        Gaziantep'te orman yangını
        Jandarmadan güvenli tarım eğitimi ve reflektör dağıtımı
        Jandarmadan güvenli tarım eğitimi ve reflektör dağıtımı
        Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kay...
        Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kay...
        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor