İslahiye'de 4 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
Giriş: 19.10.2026 - 09:21 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, 4 ayrı suçtan aranan A.K'yi (40) gözaltına aldı.
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