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        İslahiye'de Antep fıstığı için modern işleme tesisi kuruldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen Antep fıstığının hasat sonrası işlemlerinin daha hızlı ve hijyenik yapılabilmesi amacıyla günlük 8 ton kapasiteli kavlatma ve yıkama tesisi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:07 Güncelleme:
        İslahiye'de Antep fıstığı için modern işleme tesisi kuruldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen Antep fıstığının hasat sonrası işlemlerinin daha hızlı ve hijyenik yapılabilmesi amacıyla günlük 8 ton kapasiteli kavlatma ve yıkama tesisi kuruldu.

        Kayabaşı, Hasanlök, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerinde yaklaşık 2 bin 245 dekarda yetiştirilen fıstıklar, hasadın ardından Hasanlök Mahallesi'ndeki tesiste işleniyor.

        Özellikle baklava yapımında kullanılan boz fıstıklar, makinelerle kavlatılıp yıkanıyor, ardından kurutma ve ayıklama işlemlerinden geçirilerek satışa hazır hale getiriliyor.

        İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Belediye Başkanı Kemal Vural, tesisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Kaymakam Oğuztürk, Antep fıstığının bölge için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, üreticilerin emeğinin katma değere dönüştürülmesinin önemine dikkati çekti.

        İşletme sahibi Umut Ayaz da daha önce geleneksel yöntemlerle yapılan kavlatma ve yıkama işlemlerinin tesis sayesinde daha kısa sürede, hijyenik koşullarda ve büyük ölçüde el değmeden gerçekleştirildiğini söyledi.

        Ayaz, tesisin günlük 8 ton kapasitesiyle bölgedeki üreticilere önemli kolaylık sağladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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