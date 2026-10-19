İslahiye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Giriş: 19.10.2026 - 09:21 Güncelleme:
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
O.B. idaresindeki 27 BDL 07 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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