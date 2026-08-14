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        Karkamış'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

        Karkamış ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Karkamış'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

        Karkamış ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kadınlara KADES uygulamasının kullanımı anlatıldı.

        Ekipler, uygulama sayesinde kadınların şiddet veya tehdit durumunda telefonlarının konum bilgisini açarak tek tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabildiğini ve en yakın güvenlik ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini aktardı.

        Etkinlikte katılımcıların cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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        İl Jandarma Komutanlığınca, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.

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