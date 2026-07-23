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        Nizip'te yılın ilk erkenci Antep fıstığını getiren üretici yarım altınla ödüllendirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yeni sezonun ilk mahsulü olan erkenci Antep fıstığını borsaya getiren üretici yarım altınla ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Nizip'te yılın ilk erkenci Antep fıstığını getiren üretici yarım altınla ödüllendirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yeni sezonun ilk mahsulü olan erkenci Antep fıstığını borsaya getiren üretici yarım altınla ödüllendirildi.

        Nizip Ticaret Borsası (NTB) Meclis Başkanı Ahmet Polat, Antep fıstığının Nizip ve bölge ekonomisinin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu, ilk mahsulü borsaya getiren üreticiyi ödüllendirmenin gelenek haline geldiğini ifade etti.

        Nizip'te yetiştirilen Antep fıstığının yüksek rekoltesi ve kendine özgü aromasıyla öne çıktığını ifade eden Polat, NTB olarak ürünlerin hak ettiği değeri görmesi ve üreticilerin desteklenmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

        Yeni sezonun ilk erkenci Antep fıstığını borsaya getiren Mehmet Ali Yıldırım'ı tebrik eden Polat, üreticiye altın takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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