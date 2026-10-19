Nurdağı'nda otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
H.E. (36) idaresindeki 46 AJC 377 plakalı motosiklet ile M.M.O. yönetimindeki 34 MOD 316 otomobil, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Kurudere Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.E.E. (5) ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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