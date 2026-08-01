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        Nurdağı'nda şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Nurdağı'nda şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        A.A. yönetimindeki 73 SK 475 plakalı yakıt tankeri, Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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