Nurdağı'nda şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. A.A. yönetimindeki 73 SK 475 plakalı yakıt tankeri, Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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