Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, tekrarlayan ve uzun süre devam eden sabah tutukluğunun ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, sabahları ellerini açmakta, parmaklarını hareket ettirmekte veya ilk adımlarını atmakta zorlanan kişilerin şikyetlerini takip etmesi gerektiğini belirterek, özellikle uzun süren ve tekrarlayan tutukluklarda romatoloji uzmanına başvurulmasının erken tanı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Ataş, "Sabah uyandığında ellerde, parmaklarda, dizlerde veya ayaklarda hissedilen sertlik ve hareket etmekte zorlanma birçok kişinin yaşadığı şikayetler arasında yer alıyor. Bazı kişiler ilk adımlarını atmakta güçlük çekerken bazıları da ellerini açmak, yumruk yapmak veya günlük işlerini gerçekleştirmek için bir süre beklemek zorunda kalabiliyor Bu şikayetler kısa sürede geçebileceği gibi bazı kişilerde uzun süre devam edebiliyor. Özellikle hareket ettikçe azalan ancak her sabah tekrarlayan eklem tutukluğu, iltihaplı romatizmal hastalıkların habercisi olabiliyor. Sabah tutukluğu, eklemlerde ve çevresindeki dokularda hissedilen sertlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı olarak tanımlanıyor. Özellikle romatoid artrit gibi iltihaplı romatizmal hastalıklarda sık görülebiliyor. Bunun yanında ankilozan spondilit ve diğer iltihaplı romatizma türlerinde de sabah saatlerinde belirginleşen tutukluk yaşanabiliyor" dedi.

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"Bir saatten uzun süren tutukluğa dikkat"

Dr. Ataş, "İltihaplı romatizmal hastalıklarda eklemlerde gelişen iltihaplanma, özellikle dinlenme sonrasında sertlik hissine neden olabiliyor. Hasta hareket etmeye başladıkça bu şikayetler hafifleyebiliyor. Ancak sabah tutukluğunun her zaman romatizmal bir hastalık anlamına gelmediği, farklı eklem ve kasiskelet sistemi sorunlarında da görülebileceği unutulmamalı. Sabah tutukluğunun süresi, altta yatan nedenin değerlendirilmesinde önemli ipuçları verebiliyor. Özellikle bir saatten uzun süren, tekrarlayan ve hareket ettikçe azalan tutukluk iltihaplı romatizmal hastalıklar açısından değerlendirme gerektirebiliyor. Bunun yanı sıra eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı, ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerin de eşlik etmesi, iltihaplı eklem hastalıkları açısından önemli bir uyarı işareti olabilir. Bu şikâyetlerin birlikte görülmesi durumunda uzman değerlendirmesi ihmal edilmemelidir. Romatizmal hastalıkların erken dönemde tanınması, uygun tedavinin zamanında başlanması açısından büyük önem taşıyor. Tanı sürecinde hastanın şikâyetleri ve muayene bulgularının yanı sıra gerekli görüldüğünde kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılıyor. Özellikle romatoid artrit gibi bazı iltihaplı romatizmal hastalıklarda erken ve uygun tedaviyle eklem hasarının ilerlemesi önlenebiliyor veya yavaşlatılabiliyor. Bu nedenle sabah tutukluğunu yalnızca yaşa, yorgunluğa veya günlük yoğunluğa bağlayarak geçiştirmemek gerekiyor" diye konuştu.