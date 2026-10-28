Şahin: "Cumhuriyet, ortak geleceğimizin ve milli iradenin en güçlü teminatıdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesiyle kazandığı en büyük değerlerden biri olduğunu belirterek, bu mirası korumanın yolunun ülkeyi her alanda geliştirip gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktan geçtiğini ifade etti.

Başkan Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, milletimizin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından vazgeçmediğinin, kendi geleceğini belirleme iradesini hiçbir güce teslim etmediğinin en güçlü ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin inancı, cesareti ve fedakarlığıyla 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimiz, özgür yaşama kararlılığımızın ve milli irademizin en kıymetli kazanımlarından biridir. Cumhuriyet’i yaşatmak, onun kuruluşunda ortaya konulan iradeyi bugünün sorumluluklarıyla buluşturmayı gerektirir. Eğitimden bilime, üretimden kültür ve sanata kadar her alanda ilerlemek; çocuklarımızın ve gençlerimizin önünü açmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek bu sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Biz de yerel yönetim anlayışımızı bu hedef doğrultusunda şekillendiriyor, şehrimizin potansiyelini ortaya çıkaran ve geleceğine değer katan çalışmalar yürütüyoruz. Gaziantep’in Milli Mücadele’de yazdığı destan, Cumhuriyet’in hangi fedakarlıklar pahasına kazanıldığını gösteren en anlamlı örneklerden biridir. Şahinbey’in, Şehitkamil’in ve nice kahramanın ortaya koyduğu direniş, yalnızca geçmişimizin bir hatırası değil, bugünümüze yön veren bir iradedir. O gün bağımsızlığı için mücadele eden Gaziantep, bugün üretimiyle, sanayisiyle, girişimciliğiyle ve yetiştirdiği insan gücüyle Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunuyor. Bizim görevimiz de bu şehrin tarihinden aldığı gücü geleceğin imkanlarıyla buluşturmak, Gaziantep’i her alanda daha ileriye taşırken Milli Mücadele’den miras kalan dayanışma ruhunu yaşatmaktır. Türkiye’nin savunma sanayisinden teknolojiye, eğitimden bilimsel araştırmalara kadar farklı alanlarda ortaya koyduğu başarılar, milletimizin sahip olduğu birikimin ve çalışma azminin göstergesidir. Bu başarıların kalıcı hale gelmesi, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri imkanlara kavuşması ve çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir geleceğin hazırlanmasıyla mümkündür. Cumhuriyet’in bize açtığı yolda ilerlemek, geçmişin kazanımlarını korurken yeni başarılar için de cesaretle çalışmayı gerektirir. Bugün hepimize düşen görev, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaktır. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmeli, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeli ve çocuklarımıza huzur, güven ve umut içinde yaşayabilecekleri bir ülke bırakmak için çalışmalıyız. Çünkü Cumhuriyet’in gücü, yalnızca tarihimizden değil, onu yaşatma iradesini her gün yeniden ortaya koyan milletimizin birlik ve beraberliğinden gelir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gaziantepli hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyet’imizi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu topraklar için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını, Türkiye’mizin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara ulaşmasını diliyorum."