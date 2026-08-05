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        Şahinbey Belediyesi çocuklar için el sanatları kursları düzenledi

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla el sanatları kursları düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Şahinbey Belediyesi çocuklar için el sanatları kursları düzenledi

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla el sanatları kursları düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslara 7-14 yaş arasındaki çocuklar katılıyor.

        Ücretsiz gerçekleştirilen kurslarda çocuklara dekoratif ev aksesuarları, filografi, ahşap boyama ve takı tasarımının yanı sıra örgü ve basit nakış gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitim veriliyor.

        Uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alan çocuklar, el becerilerini geliştirirken kendi tasarımlarını da ortaya çıkarıyor.

        Kurslarla çocukların ekran başında geçirdikleri zamanı azaltmaları, üretime yönelmeleri ve yeni hobiler edinmeleri hedefleniyor.

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