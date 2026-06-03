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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milletimizi Anadolu'nun dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde nitelikli konutlarla buluşturacak dev adımları AK Parti iktidarları döneminde attık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milletimizi Anadolu'nun dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde nitelikli konutlarla buluşturacak dev adımları AK Parti iktidarları döneminde attık." dedi.

        Bakan Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kuzeyşehir Gazi Konut 2 Bin Daire Temel Atma Töreni'nde, Türk milleti için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Kacır, şöyle konuştu:

        "Birilerinin belediyecilikten ne anladığını takip edip görüyorsunuz. Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini ve el uzatmaya kalktıklarını işte hep birlikte görüyoruz. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz istikametimizden şaşmaksızın Allah'ın izniyle bu muhteşem eser ve projeleri milletimizle buluşturmaya gayret ediyoruz ve sürdüreceğiz. Gaziantep bu konuda çok şanslı. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, ilçe belediye başkanlarımız, ilgili kurumlarımız hem çok tecrübeli hem de çok başarılı. Burada gördüğünüz bu konutlar sadece şu anda üstyapıda gördüğümüz binalardan ibaret değil. Bütün bu alan daha birkaç sene öncesinde bomboş bir alan iken bütün altyapısıyla, üzerinde en modern şehir yapısı ve geleneklerimizin de dikkate alındığı bir anlayışla kurulmasını sağlayacak şekilde düzenlendi, hazırlandı ve tanzim edildi. Gelirken gördük, Türkiye'nin en güzel okul binaları bu alanda Gaziantep'in çocukları için inşa edildi."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Kacır, millete hizmete devam edeceklerini dile getirdi.

        Kacır, "Milletimizi Anadolu'nun dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde nitelikli konutlarla buluşturacak dev adımları AK Parti iktidarları döneminde attık. TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Sadece 6 Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesinde, deprem şehirlerimizde yaraları sarmak ve yeniden insanımızı güvenli konutlarla buluşturmak üzere dur durak bilmeksizin çalışma yürüttük. Saygıdeğer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum ve ekibinin muazzam gayretleriyle 455 bin konutu dünyada eşi benzeri olmayan bir hızla milletimize sunduk. İşte bu Recep Tayyip Erdoğan farkıdır." dedi.

        AK Parti döneminde Gaziantep'te TOKİ tarafından 28 bin 600'den fazla sosyal konutun tamamlandığını söyleyen Kacır, Türkiye genelinde ise 500 bin yeni konut inşa edileceğini belirtti.

        Yaklaşık 14 bin konutun daha Gaziantep'e kazandırılacağını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

        "Hızla bu konutlar da tamamlanacak. Bu meselede biz topyekun bir seferberlikle hareket ediyoruz. Çünkü bu meselenin hem insanımızın hak ettiği konutlara ve yaşam alanlarına kavuşması hem de iktisadi kalkınmanın, sanayinin, üretim gücümüzün, ihracatın, rekabet gücümüzün de yükselmesi için çok öncelikli olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz. Burası Türkiye'de üretimin kalbinin attığı yer. Yanı başımızda organize sanayi bölgemiz var. Dev fabrikalarla 10 binlerce kardeşimizin istihdam edildiği ve toplamda 10 milyar doların üzerinde ihracatı Gaziantep'imize getiren muazzam bir üretim kapasitesi var."

        İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün dua etmesinin ardından Kuzeyşehir Gazi Konut 2 Bin Daire projesinin temeli temsili start butonuna basılarak atıldı.

        Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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