Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz Fıstıkçılar Sitesi esnafını ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Fıstıkçılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini esnafını ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ziyaret kapsamında esnafla bir araya gelerek devam eden çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, üretim ve ticaretin gelişmesine yönelik çalışmaları istişare anlayışıyla sürdüreceklerini belirtti.



Fıstıkçılar Sitesi'nin Gaziantep'in ticari hayatındaki önemine dikkati çeken Yılmaz, bölgenin ihtiyaçlarının ortak akıl doğrultusunda değerlendirileceğini ifade etti.





Ziyarete AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler de katıldı.

