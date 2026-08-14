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        Yerli yazılım ve yapay zeka destekli su altı aracıyla TEKNOFEST'te derece hedefliyorlar

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teknogaraj bünyesindeki Mergenya İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, yerli yazılım ve yapay zeka desteğiyle geliştirdiği uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV), TEKNOFEST 2026 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda derece hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Yerli yazılım ve yapay zeka destekli su altı aracıyla TEKNOFEST'te derece hedefliyorlar

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teknogaraj bünyesindeki Mergenya İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, yerli yazılım ve yapay zeka desteğiyle geliştirdiği uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV), TEKNOFEST 2026 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda derece hedefliyor.

        Üç öğrenci tarafından 2023 yılında kurulan takım, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında su altında keşif ve gözlem yapabilen, kablo aracılığıyla uzaktan kontrol edilen ROV geliştirdi.

        Öğrenciler, 10 kişilik ekiple yerli yazılım ve yapay zeka desteğiyle geliştirdikleri araçla TEKNOFEST 2026'da derece elde etmeyi amaçlıyor.

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        Teknogaraj Mergenya İnsansız Su Altı Sistemleri Takım Kaptanı Mehmet Fatih İnal, AA muhabirine, kuruldukları günden bu yana yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

        İnsansız su altı sistemlerinin çok fazla tercih edilen bir kategori olmadığını belirten İnal, "Genellikle insanlar İHA tarafında ilerlemek istiyor. Çünkü su altı gerçekten zorlu bir kategori. Su altında tamamen iletişim kopuk ve aracın tamamen otonom ilerlemesi gerekiyor. Tüpümüz de sıkışık. O yüzden bütün malzemeleri ve elektronik komponentlerin hepsini sağlıklı bir şekilde bir arada tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        - Yapay zekayı da kendileri eğitti

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        İnal, 2024 ve 2025'te TEKNOFEST'e katıldıklarını ve her yıl araca farklı özellikler ekleyerek yarışmalarda yer aldıklarını dile getirdi.

        Bu yıl araçta yerli ve milli yazılım kullandıklarını anlatan İnal, şöyle devam etti:

        "Yapay zekayı kendi veri havuzumuzda oluşturduğumuz verileri kullanarak eğittik. Aynı zamanda tasarımda da geçen yıla göre değişikliklerimiz oldu. Geçen yıl daha küçük bir tüp kullanarak daha sıkı elektrik bileşenleri uyguluyorduk. Bu yıl tüpümüzü biraz daha genişletip komponentlerimizi birbirinden daha fazla ayırarak izolasyonunu sağlamış olduk. Ayrıca aracın dengesine daha büyük katkılar sağlamış olduk."

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        İnal, araçta ön görüşü artırmak amacıyla iki LED aydınlatma sistemi ile her yöne dengeli hareket kabiliyeti sağlayan 8 motor bulunduğunu bildirdi.

        Gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan İnal, şunları kaydetti:

        "Biz bu yolda kendimize inanıyoruz. Biz tamamen yerli yazılım ve kontrol kartları kullanıyoruz. Yaptığımız tüm yazılımlar yerli. Testlerimiz de olumlu geçtiği için bu yılki hedef olarak kendimizi ilk 3'te görüyoruz. Bu yolda da daha iyi bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz elbette birincilik."

        - "Aracımıza bu sene çok güveniyoruz"

        Takım danışmanı Yusuf Yılmaz da kentte deniz olmamasına rağmen insansız su altı sistemleri üzerinde yapılan çalışmaların dikkat çekici olduğunu ifade etti.

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        Yazılım ve motor kontrolünde bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda problem yaşamadıklarını belirten Yılmaz, "Aracımıza bu sene çok güveniyoruz. İnsansız su altı sistemlerinde yazılım konusunda epey zorluk çıkabiliyor ama arkadaşlarımız bu sene bu konuya çok emek gösterdi. Bu sene yazılım ve motorlarımızın kontrolü konusunda görevleri yerine getirirken hiçbir problem yaşamıyoruz. Amacımız bunca yıl vermiş olduğumuz emeğin karşılığı olarak bu sene birincilik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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