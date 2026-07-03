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        Alucra'da deneme amaçlı ata tohumu buğday ekildi

        Giresun'un Alucra ilçesinde deneme amaçlı ata tohumu buğday ekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Alucra'da deneme amaçlı ata tohumu buğday ekildi

        Giresun'un Alucra ilçesinde deneme amaçlı ata tohumu buğday ekimi yapıldı.

        İlçenin Hacılı köyünde yaklaşık 2 dönümde ekilen ata tohumu buğdayın verimi beklentileri karşıladı.

        Hacılı Köyü Muhtarı Onur Taşkın, deneme ekiminden elde edilen sonuçların sevindirici olduğunu söyledi.

        Ata tohumunun önemli özellikler içerdiğini aktaran Taşkın, gelecek yıllarda üretim alanının genişletilebileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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