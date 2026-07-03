Alucra'da deneme amaçlı ata tohumu buğday ekildi
Giresun'un Alucra ilçesinde deneme amaçlı ata tohumu buğday ekimi yapıldı.
Giriş: 03.07.2026 - 16:22 Güncelleme:
Giresun'un Alucra ilçesinde deneme amaçlı ata tohumu buğday ekimi yapıldı.
İlçenin Hacılı köyünde yaklaşık 2 dönümde ekilen ata tohumu buğdayın verimi beklentileri karşıladı.
Hacılı Köyü Muhtarı Onur Taşkın, deneme ekiminden elde edilen sonuçların sevindirici olduğunu söyledi.
Ata tohumunun önemli özellikler içerdiğini aktaran Taşkın, gelecek yıllarda üretim alanının genişletilebileceğini belirtti.
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